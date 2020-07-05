Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 21.00'de Kayseri Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 47 müsabakada 9 maç berabere bitti. SarıKırmızılı takım 11 kez kazanırken, siyahbeyazlı takım ise 27 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 45 gol attı. Beşiktaş ise 76 golle rakibine karşılık verdi.
Kayseri’de oynanan 23 müsabakada 9 kez Hes Kablo Kayserispor kazanırken, 8 kez de Beşiktaş galip geldi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda Hes Kablo Kayserispor 28 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş ise 23 gol atabildi.
Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
19731974 BeşiktaşKayserispor 30
19731974 KayserisporBeşiktaş 00
19741975 BeşiktaşKayserispor 20
19741975 KayserisporBeşiktaş 00
19791980 BeşiktaşKayserispor 21
19791980 KayserisporBeşiktaş 31
19851986 BeşiktaşKayserispor 30
19851986 KayserisporBeşiktaş 11
19921993 BeşiktaşKayserispor 10
19921993 KayserisporBeşiktaş 23
19931994 BeşiktaşKayserispor 10
19931994 KayserisporBeşiktaş 31
19941995 BeşiktaşKayserispor 41
19941995 KayserisporBeşiktaş 12
19951996 BeşiktaşKayserispor 41
19951996 KayserisporBeşiktaş 11
19971998 BeşiktaşKayserispor 41
19971998 KayserisporBeşiktaş 10
20042005 KayserisporBeşiktaş 12
20042005 BeşiktaşKayserispor 32
20052006 BeşiktaşKayserispor 00
20052006 KayserisporBeşiktaş 01
20062007 BeşiktaşKayserispor 21
20062007 KayserisporBeşiktaş 30
20072008 BeşiktaşKayserispor 00
20072008 KayserisporBeşiktaş 20
20082009 KayserisporBeşiktaş 10
20082009 BeşiktaşKayserispor 10
20092010 BeşiktaşKayserispor 01
20092010 KayserisporBeşiktaş 12
20102011 KayserisporBeşiktaş 10
20102011 BeşiktaşKayserispor 42
20112012 BeşiktaşKayserispor 02
20112012 KayserisporBeşiktaş 10
20122013 BeşiktaşKayserispor 31
20122013 KayserisporBeşiktaş 20
20132014 KayserisporBeşiktaş 03
20132014 BeşiktaşKayserispor 21
20152016 KayserisporBeşiktaş 12
20152016 BeşiktaşKayserispor 40
20162017 KayserisporBeşiktaş 01
20162017 BeşiktaşKayserispor 22
20172018 KayserisporBeşiktaş 11
20172018 BeşiktaşKayserispor 20
20182019 BeşiktaşKayserispor 20
20182019 KayserisporBeşiktaş 22
20192020 BeşiktaşKayserispor 41
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