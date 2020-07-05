Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 21.00'de Kayseri Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 47 müsabakada 9 maç berabere bitti. SarıKırmızılı takım 11 kez kazanırken, siyahbeyazlı takım ise 27 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 45 gol attı. Beşiktaş ise 76 golle rakibine karşılık verdi.

Kayseri’de oynanan 23 müsabakada 9 kez Hes Kablo Kayserispor kazanırken, 8 kez de Beşiktaş galip geldi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda Hes Kablo Kayserispor 28 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş ise 23 gol atabildi.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:



19731974 BeşiktaşKayserispor 30

19731974 KayserisporBeşiktaş 00

19741975 BeşiktaşKayserispor 20

19741975 KayserisporBeşiktaş 00

19791980 BeşiktaşKayserispor 21

19791980 KayserisporBeşiktaş 31

19851986 BeşiktaşKayserispor 30

19851986 KayserisporBeşiktaş 11

19921993 BeşiktaşKayserispor 10

19921993 KayserisporBeşiktaş 23

19931994 BeşiktaşKayserispor 10

19931994 KayserisporBeşiktaş 31

19941995 BeşiktaşKayserispor 41

19941995 KayserisporBeşiktaş 12

19951996 BeşiktaşKayserispor 41

19951996 KayserisporBeşiktaş 11

19971998 BeşiktaşKayserispor 41

19971998 KayserisporBeşiktaş 10

20042005 KayserisporBeşiktaş 12

20042005 BeşiktaşKayserispor 32

20052006 BeşiktaşKayserispor 00

20052006 KayserisporBeşiktaş 01

20062007 BeşiktaşKayserispor 21

20062007 KayserisporBeşiktaş 30

20072008 BeşiktaşKayserispor 00

20072008 KayserisporBeşiktaş 20

20082009 KayserisporBeşiktaş 10

20082009 BeşiktaşKayserispor 10

20092010 BeşiktaşKayserispor 01

20092010 KayserisporBeşiktaş 12

20102011 KayserisporBeşiktaş 10

20102011 BeşiktaşKayserispor 42

20112012 BeşiktaşKayserispor 02

20112012 KayserisporBeşiktaş 10

20122013 BeşiktaşKayserispor 31

20122013 KayserisporBeşiktaş 20

20132014 KayserisporBeşiktaş 03

20132014 BeşiktaşKayserispor 21

20152016 KayserisporBeşiktaş 12

20152016 BeşiktaşKayserispor 40

20162017 KayserisporBeşiktaş 01

20162017 BeşiktaşKayserispor 22

20172018 KayserisporBeşiktaş 11

20172018 BeşiktaşKayserispor 20

20182019 BeşiktaşKayserispor 20

20182019 KayserisporBeşiktaş 22

20192020 BeşiktaşKayserispor 41

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