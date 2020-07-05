Kayseri Tabip Odası seçimleri yapıldı

Tek liste halinde girilen seçimlerde Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin Başkanlığa seçildi.

Tabip Odasında yapılan seçimlerde yeni yönetim, denetim, onur kurulları ile üst kurul delegeleri belirlendi.

Yeni Başkan Mehmet İlhan Şahin, kendisini seçen tüm üyelere teşekkür ederek, “ Zor ama önemli bir görevi devraldık. Yönetim Kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz “ dedi. Görev süresi dolan Prof. Dr. Hüseyin Per’de 4 yıl boyunca bir çok çalışmaya imza attık. Şimdi bayrağı devrettiğimiz arkadaşlarda Kayseri Tabip Odasını daha da ilerilere taşımak için çalışacaklardır” diye konuştu.

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