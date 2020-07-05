Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.<br>Beşiktaş, ligde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlı kafileyi, koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine çiçek veren taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Futbolcuların otobüse binişi<br>Minik taraftarın Sergen Yalçın'a çiçek verişi<br>Genel detaylar <br> DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-07-05 18:29:39<br>

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