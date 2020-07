Tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçaklayan şahıs kaçtı

Kayseri’de tartıştığı genci boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Mimarsinan Parkı’nda meydana gelen olayda, B.E. (19) isimli yabancı uyruklu genç ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıs, B.E. isimli genci boğazından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğazından yaralanan B.E. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

