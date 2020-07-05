Serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>AHMET'İN CANSIZ BEDENİNİ BALIK ADAMLAR ÇIKARDI<br>Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Konya'dan gelen balık adamlar tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda bulundu. Baraj gölünden çıkarılan Ahmet Beyit'in cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balıkçılar tarafından kurtarılan Mustafa Utan'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE<br>2020-07-05 21:35:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.