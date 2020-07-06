Kayseri'de bin 708 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 708 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yahyalı'da yapılan çalışmalarda, İ.T.'nin tarlasını kontrol eden jandarma ekipleri, tarlada bin 708 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir imha edilirken, İ.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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