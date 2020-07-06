Kayserispor-Çaykur Rizespor Ali Palabıyık yönetecek

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Perşembe günü oynanacak olan ligin 31.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Ali PAlabıyık yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31.haftasında 09 Temmuz 2020 Perşembe günü Rize Didi Stadyumunda saat 18.30’da oynanacak olan Çaykur RizesporHes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Çaykur RizesporHes Kablo Kayserispor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.
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