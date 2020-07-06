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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarraflardan 'Sahte altın' uyarısı: “Güvendiğiniz kuyumcuları tercih edin”

İHA

Kayseri'de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, vatandaşlara sahte altın konusunda uyarılarda bulunarak, "Güvendiğiniz kuyumcuları tercih edin" dedi.

Sarraflardan 'Sahte altın' uyarısı: “Güvendiğiniz kuyumcuları tercih edin”

Kayseri’de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, vatandaşlara sahte altın konusunda uyarılarda bulunarak, “Güvendiğiniz kuyumcuları tercih edin” dedi.
Kayseri’de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, 1 Temmuz itibariyle düğünlerin yapılmaya başlamasıyla beraber işlerinde de bir hareketlenme olduğunu kaydetti. Meyilli, “Normalleşme sürecinin başlaması inşallah işlerimizi iyi etkileyecek. Mart ayından bu tarafa baya bir kapalı durduk. Yarı gün açtık, mesai saatlerini düşürdük ama düğün olmayınca ne kadar açsak bile ş yapmakta zorlandık. Dükkanların açık olması talep olmayınca bir işe yaramadı. Hareketlenme var gibi, olacak gibi. İnsanlar artık normal hayata yavaş yavaş alışıyorlar. Bunun da ufak tefek bize faydaları oluyor. Bu sene artık çok büyük beklentilerimiz kalmadı ama zararın ne kadarını karşılayabilirsek o kadar diyoruz. İnşallah sezonumuz iyi geçer. Eskisi gibi de olmaz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sahte altın konusunda uyarılarda bulunan Meyilli, “Biz yıllardır sahte altın konusunda uyarıyoruz. Sahte altın yeni olan bir şey değil. Bu yıllardan beri var. Suriye altını olmasa bile bizim insanlarımızdan da sahte altın üreten çıkıyor. Biz her zaman ‘Altını kuyumcudan alın, kuyumcuda da güvendiğiniz insanları tercih edin’ diye söylüyoruz. Bizim işimizi güvene dayalı bir iştir. Bazen oluyor ki; sahte altını biz bile ayırt edemiyoruz. Dışını altın yapıyorlar, içini kaplama yapıyorlar. Bunun için bir sürü işlemden geçiriyoruz ama vitrinde sattığımız altınlarda sahtelik söz konusu olamaz. Bunların hepsi denetimden geçiyor. Kayseri’ye gelen bütün altın satıcıları öncelikle derneğimize uğrayıp orada altınları rapor ediliyor ve kontrolden geçiyor. Kontrolü yapıldıktan sonra bir rozet veriliyor ve öyle satışa çıkıyor. Bu insanların da telefon numaraları ve firma isimleri bize bildiriliyor. Biz de sadece bunlardan alışveriş yapıyoruz. Fason gelen insanların Kayseri’de ticaret yapma imkanı yok. Sahtekarlar bunları merdiven altı yerlerde üretiyorlar, onları da esnafa getirip satmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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