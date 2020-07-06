Motosiklet hırsızları kaçarken tarlada yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş çalışmalarında, 3 adet motosiklet çalan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Develi ilçesi Millidere Mahallesinde yaptıkları önleyici kolluk devriyesinde, Saimbeyli istikametinden Develi istikametine seyir eden şüpheli 2 motosiklet sürücüsü kontrol edilmek üzere durdurulmaya çalışıldığı esnada motosikletler durmayarak kaçtı. Yapılan takipler sonucunda 1 motosiklet E.B isimli şahısla birlikte tarla içerisinde yakalanırken, diğer motosiklet sürücüsü M.E. ise yapılan kısa süreli araştırma sonucunda çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheli M.E.’nin itirafıyla çalıntı başka bir motosikletin daha olduğu tespit edilerek 3’üncü motosiklet de ele geçirildi.

Şüpheliler E.B ve M.E işlemler sonrasında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılarak, olayda ele geçirilen 3 adet motosikletin sahiplerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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