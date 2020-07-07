Bünyan Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (COVİD19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün kentin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Bünyan Belediyesi, halkın yoğun kullandığı alanlar, işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, gece gündüz toplum sağlığı için çalışıyor. Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıyor.

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