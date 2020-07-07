Başkan Büyükkılıç'tan Lung paylaşımı

<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-HES Kablo Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta önemli kurtarışlar yapan Kayserispor kalecisi Lung'a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" dedi.<br>Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kaysersipor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada önemli kurtarışlar yapan Kaysersipor kalecisi Silviu Lung'a teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri´de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili hemşehrimiz ol" ifadelerini kullandı.<br>Başkan Büyükkılıç'ın sosyal medya paylaşımını gören kaleci Lung ise, Başkan Büyükkılıç'a "Teşekkürler hocam" yanıtını verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-07-07 09:34:58<br>

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