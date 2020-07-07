Kayserispor seriyi 3 maça çıkardı

Hes Kablo Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı 31 mağlup ederek ligde kalma adına önemli bir adım attı. Ayrı sarıkırmızılıların ligdeki galibiyet serisi de 3 maça çıkmış oldu.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlar ile adından söz ettiren Kayserispor, dün akşam Beşiktaş'ı 31 yenerek galibiyet serisini de 3 maça çıkardı. Korona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Fenerbahçe maçı ile dönen sarı kırmızılı takım, rakibine İstanbul'da yenildikten sonra oynadığı 3 müsabakayı da kazandı. Sahasında Gençlerbirliği'ni, deplasmanda da Sivasspor'u 20'lık sonuçlarla mağlup eden Kayseri temsilcisi, son olarak Beşiktaş'ı evinde 31 ile geçerek peş peşe 3 galibiyet aldı.

Kayserispor, puanını 31'e yükselterek düşme potasından çıktı ve 14. sıraya yükseldi.

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