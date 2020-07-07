Kayseri'de 15 ve 17 yaşındaki iki gençten 5 gündür haber alınamıyor

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Kayseri’de 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve beraberindeki 17 yaşındaki Mahmut Gökşen her yerde aranıyor.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve 17 yaşındaki Mahmut Gökşen’den aileleri 5 gündür haber alamıyor. 5 gündür çocuklarından haber alamayan Kılıç ve Gökşen ailesi çocukları görenlerin polis veya jandarma ekiplerine bilgi vermelerini istedi.

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