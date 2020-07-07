Artem Kravets ligde 6. golünü attı

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Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı forveti Beşikaş karşılaşmasında bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 31 puanla 14. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 6. sezondaki 7. golünü attı. Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkan Artem, 90 dakika sahada kaldı. 83.dakikada attığı golle takımını rahatlatan golcü futbolcusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Golcü futbolcusu 2 hafta aradan sonra yeniden golle tanıştı. Artem Kravets'in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:

KayserisporÇ.Rizespor 10

KayserisporBaşakşehir 14

TrabzonsporKayserispor 62

KayserisporKonyaspor 22

KayserisporGençlerbirliği 20

KayserisporBeşiktaş 31

KayserisporManisa 32 (Kupa)

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