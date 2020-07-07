Artem Kravets ligde 6. golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı forveti Beşikaş karşılaşmasında bu sezonki 7. golünü kaydetti.
Süper Lig'de 31 puanla 14. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 6. sezondaki 7. golünü attı. Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkan Artem, 90 dakika sahada kaldı. 83.dakikada attığı golle takımını rahatlatan golcü futbolcusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Golcü futbolcusu 2 hafta aradan sonra yeniden golle tanıştı. Artem Kravets'in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:
KayserisporÇ.Rizespor 10
KayserisporBaşakşehir 14
TrabzonsporKayserispor 62
KayserisporKonyaspor 22
KayserisporGençlerbirliği 20
KayserisporBeşiktaş 31
KayserisporManisa 32 (Kupa)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.