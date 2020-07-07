Hes Kablo Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.<br>Ligin 30'uncu haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik sonuçla yenen Kayserispor, ara vermeden çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Beşiktaş maçına ilk 11 çıkan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise, kondisyon çalışması ile çift kale maç yaptı. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-07-07 13:13:05<br>

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