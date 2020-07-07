Çatı yangını büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Gürel sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.