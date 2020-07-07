Kayserispor 7 sezon sonra Beşiktaş'ı yendi

Kayserispor, tam 7 sezon sonra Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Sarıkırmızılılar, siyahbeyazlılara karşı son galibiyetini 20122013 sezonunda 20'lık skorla almıştı.

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 31 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarıkırmızılılar, yıllar sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Kayserispor, Süper Lig'de siyahbeyazlılara karşı son galibiyetini 20122013 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta Yener Arıca ve Bobo'nun golleri ile 20'lık skorla elde etmişti. Kayseri temsilcisi, o günden sonra İstanbul temsilcisine karşı oynadığı 11 maçta 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Kayserispor, ayrıca Beşiktaş'a 3. kez bir lig maçında 3 gol atmayı başardı. Sarıkırmızılı takım, 19791980 sezonunda Kayseri'deki maçı 31, 20062007 sezonunda yine evinde oynadığı mücadeleyi 30 kazanmıştı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maç ve neticeleri şöyle:



2019/2020 Kayserispor: 3 Beşiktaş: 1

2019/2020 Beşiktaş: 4 Kayserispor: 1

2018/2019 Kayserispor: 2 Beşiktaş: 2

2018/2019 Beşiktaş: 2 Kayserispor: 0

2017/2018 Beşiktaş: 2 Kayserispor: 0

2017/2018 Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1

2016/2017 Beşiktaş: 2 Kayserispor: 2

2016/2017 Kayserispor: 0 Beşiktaş: 1

2015/2016 Beşiktaş: 4 Kayserispor: 0

2015/2016 Kayserispor: 1 Beşiktaş: 2

2013/2014 Beşiktaş: 2 Kayserispor: 1

2013/2014 Kayserispor: 0 Beşiktaş: 3

2012/2013 Kayserispor: 2 Beşiktaş: 0

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