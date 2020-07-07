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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

İHA

Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile fazla büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda park halindeki 50 NE 868 plakalı araç nedeni henüz bilinemeyen sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleler sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.
Araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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