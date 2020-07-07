Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 25 hafta sonra küme düşme hattının üzerine çıktı.

Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı. Ligin ilk 5 haftası sonrasında küme düşme hattının içerisine giren ve uzun bir süre son 3 takım arasından çıkamayan Hes Kablo Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek küme düşme hattının üzerine çıktı.

Ligin ikinci yarısında sahasında mağlup olmayan ve oynadığı son 3 maçta 9 puan toplayarak 31 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, puan tablosunda 14.sıraya yükseldi.

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