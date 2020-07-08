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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Taşdan ameliyat oldu

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un U17 takımı kalecisi Abdulkadir Taşdan bugün ameliyat oldu.

Abdulkadir Taşdan ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor'un U17 takımı kalecisi Abdulkadir Taşdan bugün ameliyat oldu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un gelecek vaat eden kalecilerinden biri olan 2003 doğumlu Abdulkadir Taşdan bugün Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi. 20192020 sezonunda U17 takımında başarılı bir performans ortaya koyan milli kaleci Abdulkadir Taşdan aman zaman A takım ile antrenmanlara çıkıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sol el parmaklarından ameliyat olan Abdulkadir, 1 ay sonra yeniden çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Abdulkadir'in SarıKırmızılı takımlar 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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