Kayserispor, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hes Kablo Kayserispor, ligin 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 31.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamlayan SarıKırmızılılar saat 15.00'de özel uçak ile Trabzon' gidecek. SarıKırmızılılar daha sonra Trabzon'dan karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor yarın Rize Didi Stadyumunda saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.

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