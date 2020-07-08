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Kayseri’de berberlerde saç ve sakal kesimine zam geldi.

Yeni fiyat listesine göre, saç, sakal, kesme, yıkama ve fön 45 TL’den 50 TL’ye, saç ve sakal 35 TL’den 40 TL’ye, saç kesimi 25 TL’den 30 TL’ye, sakal kesimi 15 TL’den 20 TL’ye, saç kesimi, yıkama ve fön 33 TL’den 35 TL’ye, sakal kesimi, yıkama ve fön 25 TL’den 30 TL’ye, 012 yaş çocuk saçı kesme makine 15 TL’den 20 TL’ye, saç boyama 115 TL’den 125 TL’ye, maske 14 TL’den 15 TL’ye, ağda 12 TL’den 15 TL’ye, saça şekil verme 10 TL’den 15 TL’ye ve ense düzeltme de 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

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