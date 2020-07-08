Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası davasında sanıklara ceza yağdı

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)MUŞ'ta iki aile arasında mera tartışması yüzünden çıkan 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada tutuklu yargılanan 7 sanıktan 6'sına 3'er kez müebbet, 3'er kez 15'er yıl hapis, diğer sanığa ise 2 kez müebbet, 3 kez 15'er yıl hapis cezası verildi.<br>3 Temmuz 2017'de Muş merkeze bağlı Aşağı Yongalı Köyü'de 'Gün' ile 'Ağkan' aileleri arasında çıkan kavgada Sadık Ağkan, Yücel Gün, Fevzi Gün ve Nevzat Gün hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Abdulhalık, Kutbettin, Erdal, Sinan, Şükrü, Tahir ve Osman Ağkan tutuklandı. 7'si tutuklu, 4'ü tutuksuz 11 sanık hakkında kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı.<br>Güvenlik nedeniyle Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.<br>Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdulhalık, Kutbettin, Sinan, Şükrü, Osman ve Erdal Ağkan'a, 'kasten öldürme' suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Tahir Ağkan ise 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan da 3 kez 15´er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklara ise 'kasten yaralama' suçundan 5´er yıl hapis cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-07-08 16:57:49<br>

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