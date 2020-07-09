Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar

İHA

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor. Dünya standartlarının üstünde bir 'Yeni Kocasinan' inşa ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaştığını ve yeni parklarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.

Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor. Dünya standartlarının üstünde bir ‘Yeni Kocasinan’ inşa ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaştığını ve yeni parklarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.
İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayarak, parkların çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi, 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Mahallelerimize yeni yapılan parklarımız; 7’den 70’e herkesin rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklardır. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun.”
“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan’da Kurban Bayramı öncesi hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Kocasinan’da Kurban Bayramı öncesi hizmet ...
Başkan Yalçın: “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine ...
Başkan Öztürk: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli”
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden ...
Büyükşehir’den asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den asfalt mesaisi
Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı
Vali Günaydın: Kayseri'de konvoylara müsaade etmiyoruz
YEREL HABERLER Vali Günaydın: Kayseri'de konvoylara müsaade ...
Kayserili golcü çifte sevinç yaşıyor
YEREL HABERLER Kayserili golcü çifte sevinç yaşıyor
Pedro Henrique tedavi oluyor
YEREL HABERLER Pedro Henrique tedavi oluyor
Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı
Kayseri'de yağan dolu şaşırttı
YEREL HABERLER Kayseri'de yağan dolu şaşırttı
Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda
YEREL HABERLER Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda
Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası davasında sanıklara ceza yağdı
YEREL HABERLER Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası davasında ...
Develi'de mahallelerde sıcak asfalt çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Develi'de mahallelerde sıcak asfalt çalışması devam ...
Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini ...
Kayserispor'a Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'a Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu
Kayserispor'da virüs testleri temiz
YEREL HABERLER Kayserispor'da virüs testleri temiz
Kayserispor'da Pedro kadroda yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da Pedro kadroda yok
Hakem Ali Palabıyık'ın istatistikleri
YEREL HABERLER Hakem Ali Palabıyık'ın istatistikleri
Develispor'un transfer tepkisi
YEREL HABERLER Develispor'un transfer tepkisi
Saç ve sakal kesimine zam geldi
YEREL HABERLER Saç ve sakal kesimine zam geldi
Büyükşehir Kayseri'nin zengin mutfağını geleceğe miras bırakıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kayseri'nin zengin mutfağını geleceğe ...
Mahalledeki köpeklerin gönüllü bakıcısı
YEREL HABERLER Mahalledeki köpeklerin gönüllü bakıcısı
Öğrenciler açık havada antrenmanlarını sürdürüyor Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: “Yeni spor tesislerimizi gençlerimizin hizmetine sunacağız”
YEREL HABERLER Öğrenciler açık havada antrenmanlarını ...
Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 3 bin 79 olaya müdahale etti İtfaiye ekipleri hem vatandaşların imdadına yetişti hem de mahsur kalan hayvanları kurtardı
YEREL HABERLER Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 3 bin 79 olaya müdahale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X