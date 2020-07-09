Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde KayseriMalatya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yağlıpınar (33) yönetimindeki 38 E 1237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yağlıpınar ile birlikte aynı aileden Perihan, Tuğçe, Alperen ve Elif Türksoy (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Bünyan Özer KAYA
2020-07-09 13:09:15
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