ÖSYM Eski Başkan Yardımcısı Pekşen'in yargılanmasına başlandı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in, FETÖ/PDY soruşturması sonunda açılan davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Pekşen, Trabzon Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Ö.K. ise duruşmada yer almadı. Pekşen, 2013 yılında yapılan askeri lise sınavlarının soru kitapçıklarının imha süresi dolmadan imha edildiği iddialarına karşı savunma yaparak, "İmha işlerine bakan daire başkanlığı bana bağlı değildi. Kitapçıkların imha edildiğini sonradan öğrendim. Ö.K., kuruma geldiğinde, örgütte 'abi' olduğunu, çocuklara yardımcı olduğunu, ÖSYM'den kendilerine kitapçık geldiğini, bazı çocuklara dağıtıldığını, bazılarına dağıtılmadığını söyledi. Biz çok dikkatli dinledik. KPSS skandalı sonrası soruların sızdırılmasına dair çok ciddi önlemler aldık. Belge istedik vermedi. Arkadaş bize güvenmediğini söyledi. Savcılığa vermesini söyledik. Oraya da güvenmediğini, gazetelere vereceğini söyledi. Bana bağlı olan bir birim değildi. İmha komisyonunun yönetim kurulunda da yoktum. Yoksa engel olabilirdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Pekşen'in o dönemde kullandığı GSM hattının HTS kaydı raporunun istenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-07-09 14:03:52



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