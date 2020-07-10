Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Gerçekleşen ziyarete Hakİş Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Nevşehir İl Temsilcisi ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Öz Güvensen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri katıldı.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Vali Becel’e yeni görevinde başarılar dileyerek Hakİş Konfederasyonunun çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Becel’de Hakİş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar dileyerek sendikaların çalışma hayatı üzerinde öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.