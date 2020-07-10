Gustavo ilk kez kızardı

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Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ilk kez kırmızı kart gördü.

Süper Ligin 31.haftasında deplasamanda Çaykur Rizespor ile 32 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da Gustavo Campanharo karşılaşmanın ikinci yarısının 75.dakikasında çift sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Devre arasında Hes Kablo Kayserispor’a gelen başarılı orta saha oyuncusu Gustavo SarıKırmızılı forma ile ilk kez kırmızı kart gördü. Gustavo Campanharo, ligin 32.haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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