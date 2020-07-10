Başkan Büyükkılıç asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Cuma namazını Hacılar'da kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Büyükkılıç asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Cuma namazını Hacılar’da kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi.
İlçelerde yapılan tüm çalışmalar konusunda hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yılkı atları ve mandaların dünyada en güzel fotoğraflandığı bölgelerinden olan Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde asfaltlama çalışmalarını AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Bölgenin kamuoyunda turizm nirengi noktası olmaya başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şöyle konuştu; “Doğal ürünleriyle dillere destan olan Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahallerimiz bizler için adeta gurur kaynağı olmaya başladı. Bu bölge turizmin bir nirengi noktası olunca oradaki doğal güzelliği bir bakıma süsleyen yılkı atlarımız da kamuoyunda çok tanınmaya ve takdir toplamaya başladı. Büyükşehir Belediye’mize yakışan ise Hacıları’mıza yakışır bir çalışma yapmaktı. Şükürler olsun. Bizim amacımız hem hemşehrilerimizin hem de buraya gelen ziyaretçilerimizin tertemiz, hizmet almalarını sağlamak. Aldığım bilgiler doğrultusunda da 4 bin ton civarında sıcak asfalt döküldüğünü söyleyebilirim.”
Her zaman hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler hizmeti yaptıkça, onlar da haklı olarak daha çoğunu isteyecekler. Hacılarımızın bazı talepleri oldu. Allah’ın izniyle onları da yapacağız. Ayrıca bölgede hem Hörmetçi Mahallesi’nde hem de Karpuzsekisi Mahallemiz de GSM’de sorun vardı. Operatörlerimiz bu hizmeti de verecek. Elhamdülillah hem ulaşım sorununu hem de iletişim sorunu da çözülecek” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde elini kolunu açtığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, “Buraya 4 bin ton asfaltı döküldü. Bundan sonra da yerel halkımızın buralara ziyaretleri sırasında görecekleri atmosfer ve tadacakları yiyecekler kendilerine şifa bölgeye bereket olacaktır. Cenabı Allah hizmetlerini bereketlendirsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, kente ruhsatsız silah getirerek ticaretini yapan şahısları kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Polis, kente ruhsatsız silah getirerek ticaretini ...
Kayseri'de nişan sonrası 25 eve 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de nişan sonrası 25 eve 'koronavirüs' ...
Ülke genelinde azalan evlenme sayısı Kayseri’de arttı
YEREL HABERLER Ülke genelinde azalan evlenme sayısı Kayseri’de arttı
Tarihi eserleri satmak için Kayseri'ye gelen 3 kişi yakalandı Jandarma tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş sikkeler ve heykel ele geçirdi
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak için Kayseri'ye gelen 3 kişi ...
(Özel) Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi Kayseri’de kurban için özel yetiştirilen 1 ton 900 kilo ağırlığındaki ‘İmparator’ 50 bin TL’den satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi ...
Aranması bulunan 147 kişi jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Aranması bulunan 147 kişi jandarma tarafından ...
Tarımın merkezi Kocasinan’dan Kayseri’ye yeni bir kazanç kapısı
YEREL HABERLER Tarımın merkezi Kocasinan’dan Kayseri’ye yeni bir ...
Arabalı sinemada bu hafta “3 İdiots” filmi var
YEREL HABERLER Arabalı sinemada bu hafta “3 İdiots” filmi var
“Oy vermedim ama helal olsun, takdir ediyorum”
YEREL HABERLER “Oy vermedim ama helal olsun, takdir ediyorum”
Bakan Kurum, Kayseri’nin projeleri hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Kayseri’nin projeleri hakkında bilgi ...
Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı
Kocasinan’da kentsel dönüşüm için ihale vakti
YEREL HABERLER Kocasinan’da kentsel dönüşüm için ihale vakti
Kayseri'ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı yeni bir tıp fakültesi
YEREL HABERLER Kayseri'ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı ...
Melikgazi'den gençlere 3 futbol sahası
YEREL HABERLER Melikgazi'den gençlere 3 futbol sahası
Bilim Kurulu üyesi Çelik: 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Çelik: 'Aşı bulundu' haberleri ...
Öğretmenler pandemi sürecinde gönülleri fethetti 9 bin çuval un maddi durumu iyi olmayan ailelerin ayağına kadar götürüldü
YEREL HABERLER Öğretmenler pandemi sürecinde gönülleri fethetti 9 ...
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Halil Umut Meler yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Gaziantep FK maçını Halil Umut Meler ...
Kayserispor’a taraftar morali
YEREL HABERLER Kayserispor’a taraftar morali
Diego Angelo ilk golünü attı
YEREL HABERLER Diego Angelo ilk golünü attı
Gustavo ilk kez kızardı
YEREL HABERLER Gustavo ilk kez kızardı
Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret
YEREL HABERLER Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret
Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturan Okullara Sertifikaları Verildi
YEREL HABERLER Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturan Okullara ...
Doktor Başkan'dan Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi
YEREL HABERLER Doktor Başkan'dan Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi ...
Kayseri'de 1,5 tonluk boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 1,5 tonluk boğa, 35 bin liradan satışa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X