Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 3 hafta sonra maç kaybetti.
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, 3 maç sonra mağlup oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tehir edilen liglerin 12 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden başladığı gün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve sahadan 21 yenik ayrılan Kayserispor, o maçtan sonra ilk kez Rize deplasmanında mağlup oldu.
Fenerbahçe maçı sonrasında oynadığı Gençlerbirliği (20), Sivasspor (20) ve Beşiktaş (31) maçlarını kazanarak hanesine 9 puan yazdıran Sarı Kırmızılılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 32 yenilerek galibiyet serisini noktaladı.
Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden devam ettiği günden bu yana oynadığı 5 maçta 10 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Bu hafta sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 31 puanla 16. sırada yeralıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.