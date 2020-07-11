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Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

İHA

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'den düşmeyeceğine inandığını söyledi.

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'den düşmeyeceğine inandığını söyledi.
Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 32 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, şehre moralsiz dönerken kulübün sponsor firmasının ceosundan tam destek geldi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Rizespor yenilgisi sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden "Önümüzde 3 tane 90 dakika daha var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu saatten sonra ne rakibin ismi, ne formasının rengi, ne de şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Alırız 2 maç. Toplarız en az 6 puan ve ligde kalırız" cümleleri kurdu.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, takıma büyük destek veren Alpaslan Baki Ertekin'e sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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