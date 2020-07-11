Kayserispor 6 kez öne geçti ama kaybetti

Hes Kablo Kayserispor bu sezon 6 kez öne geçtiği maçtan galip gelemedi.
Süper Lig'de bu sezon ekonomik sıkıntılar kadar sportif olarak da kötü günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, 31 puanla 16.sırada bulunurken Rize'de alınan mağlubiyetin üzüntüsü içerisinde. Maçın son dakikalarına 21 önde giren Hes Kablo Kayserispor, sahadan 32 yenik ayrıldı.
Sarı Kırmızılılar, bu sezon 6 kez öne geçtiği maçı galip noktalayamadı. Kayserispor, öne geçtiği Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını yenik noktalarken, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında ise öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak berabere kaldı.
Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon öne geçip de galibiyet alamadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
3.Hafta KayserisporGalatasaray (10'dan 23)
6.Hafta KonyasporKayserispor (01'den 21)
18.Hafta KayserisporAnkaragücü (10'dan 11)
20.Hafta KayserisporAntalyaspor (10'dan 22)
27.Hafta FenerbahçeKayserispor (01'den 21)
31.Hafta RizesporKayserispor (12'den 32)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.