Kayseri'de çıkan yangında 55 dönüm ekili alan küle döndü

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 55 dönüm ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi İmamındere mevkisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ekili alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangın, alana yayıldı. 55 dönümün küle döndüğü alan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sonucu söndürüldü.

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