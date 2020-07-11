Bitigen’in testi negatif çıktı

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Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid19 test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen’in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından FenerbahçeSivasspor maçına atanan ancak Covid19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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