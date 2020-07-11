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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AGD Kayseri Şubesinden Ayasofya açıklaması

İHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun, Ayasofya'nın cami olarak açıklanmasına destek verirken, Ayasofya'nın tarihteki yerine vurgu yaptı.

AGD Kayseri Şubesinden Ayasofya açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun, Ayasofya’nın cami olarak açıklanmasına destek verirken, Ayasofya’nın tarihteki yerine vurgu yaptı.
Coşkun, “Ayasofya tarihin özüdür. İstanbul’un fethinin esas unsurlarındandır. Erbakan Hocamızın sözü ile ‘Ayasofya Câmii İslam’ın köhnemiş Hıristiyanlığa galebesinin timsalidir. Yani o bir zaferin timsalidir. Hakk’ın batıla galebesinin timsalidir.’ Ayasofya, ruhumuza nakşolmuş bir davanın anahtarıdır. Yıllar boyunca Ayasofya önünde sabah namazı programları düzenleyerek bu gerçeği gün yüzüne çıkarmak için bir araya geldik. Ayasofya noktasında bizim hep mücadelemiz oldu. Mücadelemiz şiirlerimize, ezgilerimize, marşlarımıza döküldü. Biz, her doğan çocuğumuzun zihnine Ayasofya’nın açılma idealini yerleştirdik. Biz, bu sürecin içerisinde hep akıntıya karşı mücadele ettik. Bugünleri görmek bizleri son derece memnun ediyor” dedi.
İstanbul’un sıradan bir metropol olmadığını söyleyen Baki Coşkun, “Ben üniversiteyi İstanbul’da okumuş birisi olarak Ayasofya’ya bakıp hüzünlenirdim. Ayasofya Camimizin yanında olmak İstanbul’umuzun yanında olmaktı. Çünkü İstanbul herhangi bir metropol kent değildir. İstanbul, dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam âlemine payitahtlık yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin timsali olmuş bir şehirdir. İstanbul, Mekke’nin, Medine’nin ve Kudüs’ün teminatı olmuş bir beldedir. İstanbul, Endonezya’dan Fas’a İslam coğrafyasının bağımsızlığının garantörü olmuş bir merkezdir. Bunların yanında Ayasofya’nın gerçek hükmü şahsiyetine kavuşturulması Fatih’e bir vefadır. Ayasofya’nın gerçek hükmü şahsiyetine kavuşturulması İslam’ın bu coğrafyadaki belirleyiciliğinin bir teminatıdır” ifadelerini kullandı.

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