Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kabak tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi Reşadiye çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada 38 FU 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kabak tarlasına uçtu. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu çıkartılırken, 6 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.