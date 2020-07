İYİ Parti'de ikinci Olağan Genel Kurul Heyecanı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kendi hesabı olan arkadaşlar içimizde kalmasın"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın ikinci Olağan Genel Kurulu'nda Sebati Ataman ve Metin Soylu'nun listeleri yarıştı. Genel Kurulda konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kendi hesabı olan arkadaşlar içimizde kalmasın" dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın ikinci Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan seçimi gerçekleştirildi. Faaliyet raporu ve gelir gider raporları okunarak ibra edildi.

Mevcut İl Başkanı Süleyman Bozkurt, seçimlerde aday olmadığını belirterek göreve gelecek yönetime başarılar diledi. Adaylar Metin Soylu ve Sebati Ataman da konuşmalarında parti çalışmalarında birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini ifade etti.

Kürsüye son olarak gelen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kayseri’nin ikinci olağan kongreyi gerçekleştiriyoruz. Süleyman Bozkurt büyük bir demokratik olgunluk gösterdi. AK Parti’nin kalesi olan bir yerde baskın seçimler yaşadık. Kayseri’de baskıdan korkudan insanlar yanımızdan kaçarken siz büyük bir cesaret örneği gösterdiniz. Bu süreçte birçok kişi yanımızdan kopup gitti. Yanımızdan ayrılanları gördük ki ülke ve insanların menfaatine değil sadece kendi menfaatlerine, kendi koltuklarını korumak için bu partide yer aldıklarını gördük" diye konuştu.

Ataş, "Bir seçim daha yaşadık. Seçimlerden sonra partiden istifa edenler, aday olamayanlar, istediği yere gelemeyenler partileri boşalttılar. Partimiz o yüzde 10’luk oyun çok çok altına düştü. Biz o dönemde partinin her anında her zaman genel başkanımızın yanında olduk ve bu gemiyi limana yanaştırdık. Bazı kararlar almamız gerekiyordu. Bazı atamalar yapmamız gerekiyordu. Birilerinin hoşuna gitmiş veya gitmemiş olabilir ama tek hedefimiz bu gemiyi limana yanaştırmaktı" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Biz hiç yalan söylemedik, yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. O gün de yanımızda kimse yoktu. O gün de İYİ Partiliyim diyerek bu partiye gelerek başkanlık veya yönetimde bulunarak başka partiye oy verdiklerini gördük biz. O yüzden sizlerden ricamız kendi iç hesabı olanlar kendi için makam için partiye gelenler burada olmasın. Ülkemizin bu partiye ihtiyacı var. Bu güne kadar bu konuşmayı yapmadık. Kimseyi ötelemeyeceğimizin de sözünü verdik genel merkez olarak. Hiç birimizin gelecek kaygımız kendi adımıza yok. O nedenle bu tempoya ayak uyduracak arkadaşlar aramızda kalsın kendi hesabı olan arkadaşlar içimizde kalmasın. Net söylüyorum."

Dursun Ataş'ın konuşmasının ardından İl Başkanlığı seçimine geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.