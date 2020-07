Kocasinanlı muhtarlardan Başkan Çolakbayrakdar'a hizmet teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları kapsamında merkez mahalle muhtarlarıyla son bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan mahalle muhtarları, Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve Başkan Çolakbayrakdar’ın mahallelerin 40 yıl sonrasına hizmet yaptığını ifade ederek, kalıcı yatırımlarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Gülpark Sinan Cafe’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantıların önemli ve değerli olduğuna işaret ederek, daha güzel ve daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini söyledi.

Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Merkez mahalle muhtarlarımızla son bölge toplantısını gerçekleştirdik. 7’nci bölge toplantısı çerçevesinde Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Hemşehrilerime daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantılar önemli ve değerlidir. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımız, hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum. Bizlerde hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Her bir mahallemizin kendine göre farklı talep ve istekleri var. Bu doğrultuda daha güzel ve daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet üretiyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğine dikkat çekerek, “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizin 40 yıl sonrasına yatırım yapıyor. Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu noktada Kocasinan’da muhtar olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

