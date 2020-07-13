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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor

İHA

Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor

Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı’nda Temmuz ayında da kayak yapılabiliyor, sporcular kampa giriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin yaptığı Erciyes Master Planı kapsamında dağın her mevsim çok yönlü olarak değerlendirilebildiğini belirterek, “Erciyes, kayak turizminin yanında spor ve doğa turizminin de merkezi oldu” dedi.
İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yaz aylarında da kayakçılara spor kampı imkanı sunuyor. Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, kayak sporunu dört mevsim yaşatmaya devam ediyor. Erciyes Master Planı kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş., Hacılar Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü’nün öncülüğünde Sütdonduran Yaylası’ndaki kayak merkezinde aralarında milli sporcularında da yer aldığı Kayseri Snowboard Bölge Takımı kayakçıları spor kampı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Temmuz ayında kayak yapılabilmesinin dünyada nadir görülen bir olay olduğuna dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in kış sporları, dağ, bisiklet ve doğa turizmi ile yüksek irtifa kamp merkezi yapılabilen çok yönlü bir merkez olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu;
“Şehrimizin ve ülkemizin önemli bir değerini büyük yatırımlarla adeta dünyanın hizmetine sunduk. Sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. Erciyes’imiz uluslararası kalite ve hizmet belgelerine sahip olduğundan dolayı kış tatiline gelecek yabancı turistler için bir güven telkin etti. Dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin Erciyes olması bizlere ayrıca gurur veriyor. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’imiz misafirlerine sadece kışın değil her mevsim hizmet ediyor.
Erciyes’in yurt içinden ve yurt dışından gelen herkese dört mevsim hizmet ettiğini dile getiren ve Kayseri’nin önemli turizm değerlerini bünyesinde barındırdığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Hacılar ilçemizde Sütdonduran bölgesinde Temmuz ayı olmasına rağmen hala kayak yapılıyor. Kayakçılarımız antrenmanlarına burada devam ediyor. Ne kadar şanslıyız ki, bu doğal güzelliğe sahip bir şehirde yaşıyoruz. Biliyorsunuz, Kayseri’mizin turizm şehri olarak anılması için azami bir gayret gösteriyoruz. Bu örnekler de Kayseri’mizin ne denli önemli mirasları olduğunu gösteriyor. Bu miraslara sahip çıkarak, şehrimizin doğal ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak bizim boynumuzun borcu. Yaz aylarında bizlere kış sporunu yaptıran, bu güzel, bu eşsiz vadinin dünyaca tanınması adına da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Erciyes’in yerli ve yabancı misafir ağırladığını ve çok sayıda mili ve uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da; “Erciyesimiz hem turistlik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Fakat şu anda bulunduğumuz nokta çok ilginç ve güzel bir yer. Hala temmuz ayı olmasına rağmen kayak yapılan muhteşem bir noktadayız. Bu vadide temmuz ayının sonuna kadar kar oluyor. Burada Hacılar Belediyemizin dağ evi var ve belediyemizin açmış olduğu yoldan istifade ederek Gençlik İl Müdürlüğümüz kayakçılarımıza spor kampı ortaya koydu. Erciyes’in dışında olmasına rağmen dört mevsim kayak yapılıyor ve yavrularımız bir haftadır eğitim görüyorlar” ifadelerini kullandı. Temmuzda Erciyes Dağı’nda kayak yapılmasının dünyada nadir rastlanan bir olay olduğunu kaydeden Cıngı, “Sportif maksatlı antremanların yapılıyor olması diğer senelerde çok farklı sportif müsabakalara ev sahipliği yapacağız anlamına geliyor.” diye konuştu.
Kayseri’nin güzelliklerini yaşamanın ve göstermenin haklı gururunu ve keyfini yaşadıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise “ Temmuz ayında Erciyesimizin eteklerinde Kayseri bölge sporcularımızın kayağın her çeşidi yaptığını görüyoruz. Bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor tabi bir anda olmadı. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.’miz ,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle bu sene start vermek nasip oldu. Bir taraftan kayakçılarımız antremanlarını yapıyorlar, bir taraftan harika bir manzara. Temmuzda kayak keyfi nasıl oluyormuş gösteriyoruz” dedi. Erciyes’teki spor kampında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise “Erciyes’in şehre bakan kısmında kamp yaparak karın keyfini çıkarıyorlar. Tabii bunlar kolay olmuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Erciyes Master Çalışma planına devam ediyor. Burada bir kamp planladılar. İnşallah şehrimizi hem sportif anlamda hem tanıtma anlamında hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

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