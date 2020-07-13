15 Temmuz şehidi Kübra'nın hatırası evinde yaşatılıyor



Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Hikmet-Harun Doğanay çifti,15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan kızları Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) hatırasını evde yaşatıyor. Baba Harun Doğanay, "Bize 'resimlerini eve koymayın, dayanamazsınız' dediler; ancak biz bu odaya girdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Allah'ım bizlere de o makamları nasip etsin" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı´ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'de yaşayan annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay, kızlarının hatırasını evde yaşatıyor. Doğanay çifti, evin bir odasını şehit kızlarının fotoğrafları, plaketleri, ödülleri ve diğer kişisel eşyalarıyla donattı. 3 çocuklarından 1'ini kaybeden Doğanay çifti, darbe girişiminin yıl dönümünde aynı acıyı tekrar yaşadı.

'ÇOK GURURLUYUM'

Baba Harun Doğanay, 4 yılın kendileri için çok zor geçtiğini; ancak devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Harun Doğanay, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Arkamızda birilerinin olduğunu hissediyoruz. Kübra'nın hatıralarını evde yaşatıyoruz. Bize kızım ilk şehit olduğunda 'resimlerini eve koymayın, dayanamazsınız' dediler; ancak biz bu odaya girdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çok zor. Allah'ım bizlere de o makamları nasip etsin. Biz artık böyle yaşamayı öğreneceğiz. Allah'ıma çok şükür ki kızım vatan haini olarak ortaya çıkmadı. O yüzden çok gururluyum" diye konuştu.

'ODAYA GİRDİĞİMDE MUTLU OLUYORUM'

Anne Hikmet Doğanay ise, "Biz duruma halen inanamıyoruz. Yani inanmak da istemiyoruz. Bu bize hem acı hem hüzün hem de mutluluk veriyor. Hepsini bir arada yaşıyoruz. Bu Rabbimden geldi, yapacak bir şey yok. Kübra'nın hatıralarını evde yaşatmaya çalışıyoruz. Ben bu odaya girdiğimde mutlu oluyorum. Her sabah bu odaya girdiğimde kızımla konuşurum. Zaten onların yanımızda olduğunu hissediyoruz. Rabbime şükürler olsun ki şehitler ölmez" ifadesini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE

2020-07-13 14:30:29



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