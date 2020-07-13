Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan Tevfik Ö. (25), 15 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan Umut Ç. (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 4 Ocak'ta polisin durdurduğu otomobilde bulunan Tevfik Ö.'nün üzerinde 0.59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tevfik Ö., gözaltına alınıp tutuklanırken, Umut Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Tevfik Ö.'ye 15 yıl 7 ay 15 gün ile 31 bin 240 TL para cezası, tutuksuz sanık Umut Ç'ye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-07-13 16:24:13



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