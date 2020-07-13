Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: “Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Bu kez de Zonguldak! Salyangoz fabrikasındaki patlama can aldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Gaziantep FK maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, “Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, maçta Mehsah’a çok fazla faul yapıldığını ancak hakemin bu faulleri görmediğini belirterek, “Sonunda da kırmızı kart gördü” yorumunu yaptı. Gözbaşı, “Hep söylediğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.