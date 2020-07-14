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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı

İHA

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı kararı doğrultusuna Temmuz ayına ertelenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak gündeminde bulunan maddeleri karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı kararı doğrultusuna Temmuz ayına ertelenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak gündeminde bulunan maddeleri karara bağladı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı pandemi önlemleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı.
Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda toplamda 103 madde görüşülerek karara bağlandı. 103 madden oluşan toplantı 2019 yılı faaliyet raporu hakkındaki görüşlerle başladı. 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkından bildirilen görüşlerin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerine her zaman eleştiri ve tavsiyeye açık olduklarını ve bunları bir eleştiri olarak değil, yapılan çalışmalara katkı sağlayıcı tavsiyeler olarak gördüklerini belirterek başladı. 1 milyon 260 bin metrekare alanda yapılacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çizilen projesi hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Burada 25 yıllık bir emek var. Bu kadro 25 yıldır bu şehre katkı sağlıyor. Biz bu işin ekonomik boyutunu da estetik boyutunu da önemsiyoruz. Rastgele proje üreten bir ekibimiz de yok. Yaklaşık dört ay boyunca gece demediler, gündüz demediler, hem uygulama projesini hem avam projelerinin hepsini çimek suretiyle ortaya bir ürün ortaya çıkarttılar. Ve sonuçta fevkalade bir ürün ortaya çıktı. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdaki yetkililer tarafından da ürün takdir gördü. Bu sayede de 5 milyon liramız cebimizde kalmış oldu” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi’nden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ve proje çiziminde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.
Kayseri’yi geleceğe taşıyacak projeler için KayseriAnkara arasında mekik dokuduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce ben Kayserimize yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kamuoyunda şöyle bir algı var, bir beklenti var. Kamu yatırımları bağlamında Kayseri gerekli yatırımları, gerekli yardımları almıyor diye bir algı var. Burada ben bu görüşe saygıyla bakıyorum ve diyorum ki, Kayserili hemşerilerimizin sesini ben yukarıya taşımak ve ben bunları sizlerle paylaşmak durumundayım. Bizim hiç kimseye verilmeyecek bir hesabımız yok. Memduh Büyükkılıç’ın şahsında bu şehirden bir beklenti var ise, ekibimizden bir beklenti var ise, 16 ilçe başkanımızın bizden bir beklentisi var ise, biz bunları sağlamakla mükellefiz” dedi.
Ankara’ya boş yere gitmediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, gecesini gündüzüne katarak bu şehir için çalıştığını ve yapılan çalışmalar neticesinde de Kayseri’ye yeni bir tıp fakültesi kazandırmak için yoğun temaslarda bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı olarak kendi görevlerinin dışında da çalışmalar yaptığını ve tüm çalışmaları Kayseri’ye artı değer katabilmek adına yaptığına da işaret etti.
Tarım ve hayvancılık ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Başkan Büyükkılıç, “Gelecek tarımda, gelecek hayvancılıkta, gelecek gıda da. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı yapmalıyız.Kayseri markasını ön plana çıkartacak bir anlayış içerisinde hangisini söylerseniz söyleyin hepsinin elinden tutuyor bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Ulaşım konusunda gelen sorular üzerine de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ulaşım konusunda gönlümüz tabi ki daha fazlasını arzu eder. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Ulaşımda 875 tane otobüs şoförümüze biliyorsunuz izolasyon uygulaması yapılarak karantinaya alındı. Niye? Orada çıkan 7 kişide korona virüsün müsbet çıkmasından dolayı. Biz o kararı almasaydık uygulamasaydık herhalde Kayseri’nin tamamına bu virüs bulaşacaktı. Sağolsun otobüsçü esnafımız anlayışla yaklaştı. Önce kızdılar ama sonra anlayışla karşıladılar. Baktılar ki haklıymışız. Arkadaşlarımız aktarma modeli geliştiriyor. Bunu bütün dünya uyguluyor. Amacımız nedir? Burada zaten tek biletle aktarmada ikinci bir bilet ücreti almıyoruz. Onu böylece 80 dakika içerisinde kullanmasını sağlıyoruz. Ve o vatandaşlarımızın özellikle de tramvaydan da faydalanmasını sağlıyoruz. Şu anda tramvay yüzde 30’larda çalışıyor. Bizim amacımız tramvayımızın daha fazla kapasite ile çalışması, otobüs sayısının az olması. Cumhuriyet Meydanı’nın trafik açısından tıkanmaması gibi faktörleri göz önüne alarak işin sadece maddi boyutunu değil, ayrıca sera gazı salınımını önlemek amacıyla çevreci bir anlayış sergilememizi insan vakit ve kaynak israfını, hepsini enine boyuna düşünerek bir planlama yapıyoruz” şeklinde konuştu.
2019 yılı faaliyet raporunun kabul edildiği ve denetim raporunun üyelerin bilgisine sunulduğu Meclis toplantısında, Encümen ile meclis komisyonlarına da seçimler yapıldı. Toplam 103 maddenin karara bağlandığı meclis toplantısının 2. oturumunun Cuma günü yapılması kararı da alındı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nın ardından KASKİ Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirilerek, gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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