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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu İSO ilk 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektör için en değerli verileri oluşturan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasına göre listede yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

Başkan Palancıoğlu İSO ilk 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektör için en değerli verileri oluşturan 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasına göre listede yer alan Kayseri firmalarını kutladı.
Kayseri’nin hem istihdama hem de ekonomiye yön veren lokomotif şehirler arasında yer aldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum. Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Kayserimizi gururlandıran 15 firmayı başarılarından dolayı kutluyorum. Kayseri İç Anadolu’da üretimin merkezidir. Zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarıları takdire şayan. Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan HES Kablo, Kayseri Şeker Fabrikası, İstikbal Mobilya, Mega Metal, Hasçelik Kablo, Bellona Mobilya, Boyteks Tekstil, Yataş Yatak, Sersim Dayanıklı Tüketim Malları, Boyçelik Metal, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi, Femaş Metal, Erbosan Erciyas Boru, Form Sünger ve Yatak olan Kayserili firmalarımızla büyük bir gurur ve büyük onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır.” dedi.
Kayseri firmalarının başarısının, şehrin üretim ve ticaretindeki gelişmenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tüm dünya ülkeleri binlerce insanın ölümüne neden olan pandemiye karşı büyük bir savaş veriyor. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Tüm zorluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayanlara minnettarız. 2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri için daha çok firmamızın Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum. Kayseri belediyeleri, yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yanında olmuştur. Bu vesile ile listede listeye giren firmalarını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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