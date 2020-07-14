17 yılda 28 ameliyatla hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yılda 28 ameliyatla hayata tutundu

DHA

17 yılda 28 ameliyatla hayata tutundu


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 5,5 aylıkken hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığına yakalanan Mehmet Akif Öztürk (22), 17 yılda 28 ameliyat geçirip, bir taraftan da resim yaparak hayata tutundu. Hastalığı yenerek Kayseri Adliyesi'nde memur olan Mehmet Akif, "Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar. Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım" dedi.
Kentte Sevgi-Kemal Öztürk çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Mehmet Akif, henüz 5,5 aylık iken hidrosefali hastalığı ile tanıştı. İlk ameliyatını ilk teşhisin hemen ardından olan Mehmet Akif, 17 yaşına kadar sağ, sol ve göbek fıtığı, menenjit, kafa şekil düzenlemesi ve beyinde su toplamasına bağlı 28 ameliyat geçirdi. Doktorların, 'yaşamaz' ve 'yürüyemez' dediği Mehmet Akif, bu ameliyatlar ile hastalığı yendi. Bu süreçte fizik tedavi desteği alan Mehmet Akif, bir yandan da küçük yaşta başladığı resim ile hayata tutundu. 2018 yılında da  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 80 puan alarak zihinsel engelliler grubundan Kayseri Adliyesi'nde memur olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Akif, azmi ile takdir topladı.
'YAŞAMAZ VE YAŞASA DA YÜRÜYEMEZ' DEDİLER'
Mehmet Akif, hidrosefali hastalığının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Hastanelerde annem hep başucumda bekledi. Beni ameliyatlarımda yalnız bırakmadı. Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar. Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum.  Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar. Bugüne kadar çok acı çektim. Her geçen yıl başka bir ameliyat olmak zorunda kaldım. Ameliyatların izlerini atlatmak için fizik tedavi aldım. Beyin omurilik sıvısını beyinden idrar yollarına aktarımını sağlayan 1 adet şant ile hayatımı sürdürüyorum. Ameliyatlarımın bitmiş olması ameliyat olmayacağım anlamına gelmiyor. Şantın tıkanması halinde yeniden ameliyat olma durumum var" dedi.
'RESİMLERLE HAYATA TUTUNDUM'
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinin, önemli kişilerin yağlı boya tablolarını yapan Öztürk, 8 yaşında boş kağıdı karalayarak resim yapmaya başladığını anlattı. Öztürk, "8 yaşından belli kendi el yeteneğimle resim yapıyorum. Sürekli bir şeyler yaparak el yeteneğimi geliştirdim ve bu zamana kadar geldim. 17 yılda 28 ameliyat geçirdim. Resimlerle hayata tutundum. Boş kaldığım zamanlarda resim ve çizim yapıyorum. Kayseri'de ki protokol üyelerimize çizimler yapıyorum. Bakanlarımıza gönderiyorum.  2 ay uğraş vererek, resmettiğim Cumhurbaşkanımıza ait portreyi Ankara'da hediye etmek istiyorum. Kendisinin çocukluktan bu yana hayranıyım. Hayalim onunla buluşmak ve çizimini yaptığım Erciyes Dağı arka fonlu portresini hediye ederek, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.
'BABAM ÜZÜNTÜDEN HASTA OLDU'
28 ameliyat sonrası babasının kendisine üzülmekten hasta olduğuna da dikkat çeken Mehmet Akif Öztürk, "Babam üzüntüden hasta oldu. 10 yıldır, babama bir teşhis konulamıyor. Hastalığının ne olduğu bulunamıyor. Bu durum da beni üzüyor. Babam, bana üzülerek hasta oldu. Onun içinde bulunduğu durum beni kaygılandırıyor. 1,5 yıldır devlet memuru olarak çalışıyorum. Akşam mesai bittikten sonra evde boş zamanlarımda, evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Benim gibi birçok arkadaşım var. Hayata karşı ümitlerini hiçbir zaman kesmesinler" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-07-14 11:15:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ...
Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma dersi verdik"
YEREL HABERLER Başkan Tok, "15 Temmuz'da tüm dünyaya millet olma ...
15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara: "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara: "O geceyi anlattığım ...
Aksoy, "15 Temmuz'da yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var"
YEREL HABERLER Aksoy, "15 Temmuz'da yeniden dirilen bir ulusun ...
ERÜ Rektörü Çalış’ın , “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış’ın , “15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini ...
Başkan Yalçın'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan 15 Temmuz mesajı
Mensah ve Diego sezonu kapattı
YEREL HABERLER Mensah ve Diego sezonu kapattı
Rektör Karamustafa’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı
Kuruköprü’ye doğalgaz, Cebir’e sosyal tesis
YEREL HABERLER Kuruköprü’ye doğalgaz, Cebir’e sosyal tesis
Gülşehir'de yüzde 20'lik zam sevinci
YEREL HABERLER Gülşehir'de yüzde 20'lik zam sevinci
Başkan Palancıoğlu İSO ilk 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu İSO ilk 500'e giren Kayseri ...
Gustavo cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Gustavo cezasını tamamladı
Kayserispor Kaptanı Lung: “Sonuna kadar devam”
YEREL HABERLER Kayserispor Kaptanı Lung: “Sonuna kadar devam”
Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı
Kaymakam Güney Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı
YEREL HABERLER Kaymakam Güney Zeytinburnu Kaymakamlığına atandı
Artem Kravets 9. golünü attı
YEREL HABERLER Artem Kravets 9. golünü attı
Başkan Palancıoğlu: “Kayseri İç Anadolu’da üretimin merkezidir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Kayseri İç Anadolu’da üretimin ...
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor
Kayınbiraderi ile tartışan terzi balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi
YEREL HABERLER Kayınbiraderi ile tartışan terzi balkonda pompalı ...
Başkan Çopuroğlu: “CHP’nin destan yazdığını söylediği belediyeler, Cumhur İttifakı Belediyeleridir”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “CHP’nin destan yazdığını söylediği ...
Marius Sumudica: “Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz”
YEREL HABERLER Marius Sumudica: “Bütün maçlarımıza kazanma ...
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X