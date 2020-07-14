Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’nde Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler şu şekilde:

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu YozgatAydıncık Kaymakamlığına

Kocasinan Kaymakamlığı’na İzmir Seferhisar Kaymakamı İlhan Abay,

Melikgazi Kaymakamlığına Tokat Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan

Felahiye Kaymakamlığı’na Konya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar

Akkışla Kaymakamlığı’na Ordu Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt

Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe İzmir Vali Yardımcılığı’na

Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Kayseri Vali Yardımcılığı’na

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