Baki Ersoy: “Hain planları, Türk Milletinin sarsılmaz iradesi bozmuştur”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 4 yıl önce devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin planları, yüce Türk Milletinin genlerine işlemiş sarsılmaz irade, vatan sevgisi ve bağımsızlık ateşi ile bozulmuştur. Şanlı direnişimizin dördüncü yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili, ederi 1 dolar olan ihanet çetesini bir kez daha lanetliyor, bu zilletin acısını dünyada ve ahirette çekmelerini diliyoruz. O gece, bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işareti ile meydanlara sel olup akan milletimiz, bu topraklarda 1071’den beri tuttuğu nöbeti bırakmamış, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Sarsılmaz inanç, azim ve kararlılıkla 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimize ise sıhhatli bir ömür diliyorum.15 Temmuz destanımız kutlu olsun.”

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