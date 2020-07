Serhat Çelik, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz ruhunu ve yaşanan olayları unutmayacaklarını ve gelecek nesillere de unutturmayacaklarını söyledi.

Çelik, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hainlere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu girişimi engellemiştir" diye konuştu.

"45 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen Konfederasyonumuz HAKİŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş ve mücadele sergilemiştir" diyen Çelik, "HAKİŞ Konfederasyonu bugüne kadar bütün anti demokratik girişim ve oluşumlara karşı yaptığı gibi 15 Temmuz’da da en hızlı, en etkin ve doğrudan tepkisini teşkilatı ile birlikte güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. HAKİŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAKİŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın üyemiz de gazi olmuştur. Başta bu şehitlerimiz olmak üzere darbeye karşı mücadele ederken vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbetini içen 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar bizim onurumuzdur. Yüzyılın ihanet hareketi olan FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine tüm üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde tepki gösteren Konfederasyonumuz HAKİŞ, bu girişimi unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır. HAKİŞ olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı ülkemizi ve demokrasimizi korumaya, milletimizin geleceğine kasteden her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye hazırız.” ifadesinde bulundu.

Çelik sözlerine şu şekilde devam etti. “HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 15 Temmuz bilincini diri tutmak için, darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma konusunda her platformda en önde yer aldık. Her etkinlikte 15 Temmuz şehitlerimizi anmayı prensip edindik. Bu konudaki kararlığımız da daima devam edecektir” dedi.

Çelik son olarak; “15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatan, millet, devlet, demokrasi ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

