Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013-2015 yıllarında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlediği operasyonda, Suriyeli kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-07-14 14:45:00
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