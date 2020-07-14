Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013-2015 yıllarında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlediği operasyonda, Suriyeli kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-07-14 14:45:00



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