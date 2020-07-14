Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de mobilya firması sahibi Uğur K., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Fetih A. tarafından tabanca ile bacağından vurularak, yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Melikgazi ilçe Mustafa Şimşek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mobilya firması sahibi Uğur K. ile nakliye şirketi sahibi Fetih A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Fetih A., belinden çıkardığı tabancayla Uğur K.'yi bacağından vurarak, yaraladı.
Uğur K., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Fetih A.'yı arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-07-14 14:57:19
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